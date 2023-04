Osimhen, dott. Ruggiero: “È contento della nuova maschera, più performante” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il dott. Roberto Ruggiero dichiara che Victor Osimhen è contento della nuova maschera, più performante rispetto alla precedente Il dottor Roberto Ruggiero ha raccontato la consegna della maschera a Victor Osimhen. Il dottore specializzato in chirurgia tecnologica ed artefice delle maschere protettive di Alex Meret e di Victor Osimhen lo ha detto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’: “maschera diversa rispetto a prima? Nei tagli e nella forma è simile, ma è più performante. Osimhen è rimasto felice da questa nostra nuova creazione. Tra ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il. Robertodichiara che Victor, piùrispetto alla precedente Ilor Robertoha raccontato la consegnaa Victor. Ilore specializzato in chirurgia tecnologica ed artefice delle maschere protettive di Alex Meret e di Victorlo ha detto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’: “diversa rispetto a prima? Nei tagli e nella forma è simile, ma è piùè rimasto felice da questa nostracreazione. Tra ...

