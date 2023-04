Osimhen, consegnata la nuova maschera ‘personalizzata’ a Castel Volturno (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Ortopedia Ruggiero ha consegnato la nuova maschera ‘personalizzata’ a Victor Osimhen prima dell’allenamento a Castel Volturno Victor Osimhen ha ricevuto la nuova maschera ‘personalizzata’ a Castel Volturno. Dopo aver perso la precedente in Nigeria, dove è stato una settimana per giocare le gare di qualificazione alla Coppa Africa con la Nazionale nigeriana, subito la macchina organizzativa del Napoli si è messa in moto per creare la nuova mascherina. Per chi si ricorda, settimana scorsa nel ritiro della Nazionale nigeriana, il numero nove è stato protagonista di un episodio sfortunato in cui ha perso la sua mascherina portafortuna. In questi giorni l’Ortopedia ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Ortopedia Ruggiero ha consegnato laa Victorprima dell’allenamento aVictorha ricevuto la. Dopo aver perso la precedente in Nigeria, dove è stato una settimana per giocare le gare di qualificazione alla Coppa Africa con la Nazionale nigeriana, subito la macchina organizzativa del Napoli si è messa in moto per creare lamascherina. Per chi si ricorda, settimana scorsa nel ritiro della Nazionale nigeriana, il numero nove è stato protagonista di un episodio sfortunato in cui ha perso la sua mascherina portafortuna. In questi giorni l’Ortopedia ...

