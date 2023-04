Orologi di pregio usati, più cari dei nuovi del 200% (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli Orologi di lusso usati sono spesso considerati investimenti alternativi: venduti a un prezzo da 1,5 a 2 volte superiore rispetto al dettaglio, crescono di più rispetto ai nuovi, secondo lo studio Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come a cura di Bcg e WatchBox. Il 30% dei collezionisti è disposto ad acquistarli di seconda mano poiché le condizioni dei modelli sono pari a nuovo o quasi (41%), nonché per risparmiare tempo in lunghe liste d’attesa per il mercato di prima mano (40%). I consumatori pagano prezzi elevati per i modelli usati dei marchi più importanti e indipendenti, con l’aspettativa che il valore di questi Orologi continui a salire col tempo. Mentre le vendite degli Orologi di prima mano sono diminuite del 17% durante la pandemia, le vendite di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Glidi lussosono spesso considerati investimenti alternativi: venduti a un prezzo da 1,5 a 2 volte superiore rispetto al dettaglio, crescono di più rispetto ai, secondo lo studio Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come a cura di Bcg e WatchBox. Il 30% dei collezionisti è disposto ad acquistarli di seconda mano poiché le condizioni dei modelli sono pari a nuovo o quasi (41%), nonché per risparmiare tempo in lunghe liste d’attesa per il mercato di prima mano (40%). I consumatori pagano prezzi elevati per i modellidei marchi più importanti e indipendenti, con l’aspettativa che il valore di questicontinui a salire col tempo. Mentre le vendite deglidi prima mano sono diminuite del 17% durante la pandemia, le vendite di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documen… - Saverio6518 : RT @_Carabinieri_: Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati,… - cfendy43 : RT @_Carabinieri_: Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati,… - ange_portez : RT @_Carabinieri_: Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati,… - BodyLanguage325 : RT @_Carabinieri_: Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati,… -