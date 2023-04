Oriana Marzoli regala il suo lucidalabbra a una fan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - ilmessaggeroit : Gf Vip, Oriana Marzoli merita la vittoria? Liti, amori e strategie: il percorso dell'influencer venezuelana nella c… - Ilmiosenso33 : RT @Novella_2000: Oriana Marzoli regala il suo inseparabile gloss a una fan (FOTO) #oriele #gfvip - Novella_2000 : Oriana Marzoli regala il suo inseparabile gloss a una fan (FOTO) #oriele #gfvip -

Il GF Vip ha emesso il suo verdetto: Nikita Pelizon ha vinto questa edizione bruciando sul filo di lana, la principale candidata alla vittoria finale. Nel corso della finale però è successo di tutto, soprattutto quando la venezuelana è entrata nello studio del GF. In particolare, quando ...La finale del GF Vip ha decretato la vittoria di Nikita Pelizon che ha battuto al televoto. Il pubblico sovrano ha votato per più del 56% in favore di Nikita e così si è conclusa anche la settima edizione del reality show più discusso della televisione. Questa edizione ...Le Donnalisi (fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria) avrebbero offesodopo la finale del Grande Fratello Vip . Se inizialmente, dal video condiviso sui social non si comprendeva bene cosa avessero urlato un gruppetto di scalmanate, proprio pipol (che ha ...

Dana è stata poco dentro la casa di Cinecittà ma quel poco è bastato per destabilizzare i colleghi d’avventura Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Luca Onestini con le sue di provocazioni. Giusto il ...Presa di mira soprattutto Oriana Marzoli, che ovviamente non si è fatta problemi a rispondere. Emergono dei retroscena clamorosi sulla finale del Grande Fratello Vip. Secondo quanto si può vedere da ...