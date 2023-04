Oriana Marzoli Instagram | sempre con Daniele Dal Moro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - ilmessaggeroit : Gf Vip, Oriana Marzoli merita la vittoria? Liti, amori e strategie: il percorso dell'influencer venezuelana nella c… - itsch1ara : RT @lamiasincerita: Queste ragazze sono fans della phata. Avevano davanti Nikita, appena eletta vincitrice e Oriana. Cosa hanno preferito f… - Gossip_Manager : Oriana Marzoli quanto guadagna? #shorts #gfvip #tv -

Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 aprile 2023 troviamo l'ultima punata della guerra in tribunale tra Ilary Blasi e Totti e le curve bollenti die Francesca Agnati . Ecco quindi ...Inoltre, nel corso della puntata abbiamo assistito ad un secondo rimando al Grande Fratello Vip : Angelina Mango infatti ha indossato il medesimo outfit sfoggiato danel corso di una ...Chi non ricorda la frase con la quale Antonino Spinalbese ha fatto piangereal Grande fratello vip " Io voglio di più. Voglio una Ferrari e tu sei una Porsche ". Beh, il settimanale ...

Francesca Agnati, la Diletta Leotta del pugilato, attacca: ""Non è vero che in Italia si parla solo di calcio" ....GUARDA LE FOTO DA CAPOGIRO DELLA AGNATI I fan criticano il video dell'ex Suor ...Nel corso delle ultime ore il nome di Daniele Dal Moro è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto fatto nei confronti di Oriana Marzoli che non è di certo passato ...