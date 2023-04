Orfeo e le sirene tornano a Taranto | Melucci | «Così raccontiamo il cambiamento della città»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Con l’acquisizione ufficiale del gruppo scultoreo die le, il nostro MArTa arricchisce il suo catalogo di un pezzo unico al mondo. Recuperata dopo una brillante operazione del reparto operativo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, coordinato dalla procura ionica, quest’opera ci offre la grande opportunità di raccontare ancora ildi, che non è e non sarà mai più ladell’Ilva. Siamo e saremo ladell’arte, del mare,resilienza, aspirazione chee lerappresentano con una potenza enorme, come solo il mito sa fare. E non è casuale che tutto ciò accada nella settimana più appassionata per, la settimana dei riti, il momento di maggior ...

MiC_Italia : Oggi, #5aprile, alle 12, al @museo_marta di #Taranto, sarà presentato il gruppo scultoreo "Orfeo e le Sirene", rien… - g_sangiuliano : Dalle ore 12.00 in diretta dal @museo_marta di #Taranto, per la presentazione del gruppo scultoreo "Orfeo e le Sire… - borghi_claudio : Questo è un recupero importantissimo, un gruppo scultoreo unico che arricchirà notevolmente il già incredibile patr…

Di Silvia Quero: Bentornato a casa,. Dopo circa cinquanta anni torna a Taranto il gruppo scultoreo "e le", trafugato illegalmente negli anni '70 da un'area archeologica della zona tarantina e poi esportato illecitamente negli Stati Uniti d'America e successivamente acquistato dal The ...AGI - Torna a casa a Taranto, dopo 50 anni di assenza, il gruppo scultoreo 'e le', restituito all'Italia dal Paul Getty Musem nello scorso mese di settembre. La preziosa opera in terracotta, composta da tre statue a grandezza quasi naturale, del IV secolo a. C. è ...Mercoledì 5 aprile a Taranto presentazione "e le'' rientrati dagli Stati Uniti Mercoledì 5 aprile 2023 (ore 12), a Taranto, al Mar - Ta, Museo Nazionale Archeologico di Taranto (via Cavour, 10), sarà presentato il gruppo scultoreo "...

Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al museo archeologico MArTA di Taranto alla cerimonia di presentazione del gruppo scultoreo 'Orfeo e le Sirene', scavato ...TARANTO - E’ rientrato a Taranto, per far parte della collezione permanente del museo archeologico MArTA, il gruppo scultoreo 'Orfeo e le Sirene', scavato clandestinamente in un’area archeologica ...