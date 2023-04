Onestini sbarca in un altro programma Mediaset | “Uno dei più indisciplinati”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I fratellisono ovunque. Gianmarco un anno fa ha partecipato a La Pupa e il Secchione Show, Luca è appena uscito dal GF Vip e adesso lo vedremo anche in untargato. Federica Panicucci ospite al GF Vip Party ha parlato dell’ex vippone nel suo Back to School (già trasmesso mesi fa a notte fonda), la trasmissione che partirà stasera su Italia 1. “Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra. Ci saranno persone viste anche qui al GF. Sì sto parlando anche di Luca. Se è preparato o noi? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei piùnella scuola. Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di te Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te. Non posso dire molto di ...