OnePlus Nord CE 3 Lite finalmente ufficiale anche in Italia (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid OnePlus Nord CE 3 Lite è il nuovo medio gamma dell'azienda cinese per il mercato Italiano. Il lancio non giunge certo a sorpresa, perché era stato annunciato ufficialmente il mese scorso. Nel frattempo sono emersi anche diversi e credibili rumor al riguardo. Attenzione però: rispetto a quanto si pensava inizialmente, non ci troviamo di fronte a un modello di fascia bassa, bensì a qualcosa di più, anche nel prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G finalmente ufficiale anche in Italia Come si capisce probabilmente anche dalle immagini promozionali trapelate nelle ultime ore, OnePlus ...

