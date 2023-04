OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ufficiale, ma non stravolge il modello dello scorso anno (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il momento delle indiscrezioni è finito: dopo diverse settimane di rumor e anticipazioni (alcune delle quali direttamente dalla casa cinese) è ora di dare il benvenuto a OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un nuovo smartphone Android di fascia media che va a prendere il posto del modello dello scorso anno, con il qualche condivide ancora qualche aspetto. Scopriamo insieme tutte le indicazioni ufficiali, con prezzi e offerta di lancio. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ufficiale con fotocamera da 108 MP e schermo più grande OnePlus ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: si tratta di un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il momento delle indiscrezioni è finito: dopo diverse settimane di rumor e anticipazioni (alcune delle quali direttamente dalla casa cinese) è ora di dare il benvenuto aCE 35G, un nuovo smartphone Android di fascia media che va a prendere il posto del, con il qualche condivide ancora qualche aspetto. Scopriamo insieme tutte le indicazioni ufficiali, con prezzi e offerta di lancio.CE 35G ècon fotocamera da 108 MP e schermo più grandeha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android,CE 35G: si tratta di un ...

