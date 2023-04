Oms | Oggi metà popolazione mondiale è a rischio Dengue

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "L'incidenza delle infezioni causate da arbovirus - come, Zika e Chikungunya - è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Circa ladellaè ora adi, con un numero stimato in 100-400 milioni di infezioni che si verificano ogni anno". E' il quadro tracciato dall'Organizzazionedella sanità chefornisce un aggiornamento sulla situazione di queste malattie, che si diffondono dalle zanzare alle persone e "stanno causando un numero crescente di focolai in tutto il mondo, con il cambiamento climatico, la deforestazione e l'urbanizzazione che sono alcuni dei principali fattori di". Fattori di...