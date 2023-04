Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Omicidio di Vladlen Tatarskij: è stata la solita mano di Zio (Sam)? - veratto_A : RT @RobbyDreamer: Possibili connessioni con l'intelligence occidentale' - Giornalista olandese sull'uccisione del blogger russo La giornal… - AndreaCelati2 : RT @Gianl1974: ?? Daria Trepova, sospettata dell'omicidio del propagandista Vladlen Tatarsky, è stata detenuta a San Pietroburgo - Comitato… - peterkama : Un tribunale di Mosca ha stabilito che Daria Trepova, la donna sospettata di essere coinvolta nell’attentato che ha… - gianeuge12 : RT @ValentinaMihay5: ??Scatti dall'aeroporto le forze di sicurezza hanno portato a Mosca la terrorista Daria Trepova Sarà portata al tribu… -

"L'diTatarsky è stato pianificato dai servizi speciali dell'Ucraina con il coinvolgimento di agenti della FBK," ha riferito il Comitato nazionale antiterrorismo. Secondo i resoconti ...... almeno fino al 2 giugno, il fermo di Darya Trepova, accusata di avere compiuto l'attentato in cui domenica in un caff di San Pietroburgo stato ucciso il giornalista - bloggerTatarsky. Lo ...Daria Trepova resterà in carcere fino al 2 giugno. Il fermo dell'accusata dell'diTatarsky è stato tramutato in arresto. Il tribunale Basmanny di Mosca ha deciso che Daria Trepova, accusata dell'del bloggerTatarsky, rimarrà in carcere, come ...

Omicidio Vladlen Tatarsky, il fermo di Daria Trepova tramutato in arresto Il Tempo

Daria Trepova resterà in carcere fino al 2 giugno. Il fermo dell'accusata dell'omicidio di Vladlen Tatarsky è stato tramutato ...Le autorità russe hanno ufficialmente accusato di terrorismo Daria Trepova, la donna di 26 anni arrestata lunedì perché ritenuta responsabile ...