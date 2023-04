Omicidio Cerrato a Torre Annunziata | niente ergastolo | 23 anni ciascuno agli assassini

, la testimonianza choc di Pierluigi Savarese: 'Cancellai le immagini dell'sotto pressione di Giorgio Scaramella' Il titolare del 'Max Garage' per la prima volta al banco dei ...Questa mattina, al Tribunale di Torre Annunziata, si è celebrata l'ennesima udienza del secondo filone processuale collegato all'. Favoreggiamento e occultamento delle prove, sono ......chiesta l'assoluzione dall'volontario per Giorgio Scaramella, che in videoconferenza dal carcere in cui si trova, ascolterà la sentenza prevista per il prossimo 5 aprile. Processo. ...

Omicidio Cerrato, niente ergastolo alle belve Metropolisweb

Sono stati condannati a 23 anni di reclusione ciascuno i quattro imputati dell’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne custode degli scavi di Pompei ucciso a Torre Annunziata davanti alla figlia una ...23 anni di carcere alle 4 belve di Torre Annunziata. Sentenza morbida quella dei giudici della corte d'assise di Napolii che lascia esterrefatti in molti. Rigettata la richiesta d'ergastolo del PM ...