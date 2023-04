Olly | “Ho fatto rugby per 12 anni | ho rischiato la Nazionale” | poi il cambio vita

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 aprile 2023)è fra i pochi artisti esordienti al Festival di Sanremo che hanno conquistato una certificazione in FIMI e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Chiacchierando col giornalista il cantante ha confessato che da piccolo sognava di fare tutt’altro. “Forse l’attore o il rugbista. Di sicuro non un lavoro d’ufficio, che ho sempre pensato non facesse per me. Vengo da una famiglia di lavoratori che si alzano alle otto della mattina e che tornano a casa alle otto di sera, ho sempre visto il loro sacrificio, ma quello che faccio io non lo è. Papà è avvocato, mamma è magistrato, mentre mio fratello studia Giurisprudenza: sono un po’ la pecora nera, ma ci vogliamo molto bene. Ho frequentato l’università perché i miei mi hanno insegnato a non buttare via le opportunità”. Parlando dei suoi genitoriha aggiunto: “Non sono mai ...