Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Fontana sull’impianto di Speed Skating | “Sostengo Milano | nostro progetto il migliore”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Continua a tenere banco la spinosa questione legata alla pista dida utilizzare per leInvernali di. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile, il Presidente della Lombardia Attilioè intervenuto sull’argomento a margine di un evento svoltosi in Regione, commentando le indiscrezioni di alcuni giornali circa il primo giudizio tecnico insufficiente degli esperti dell’ISU sull’area dei padiglioni della Fiera di, location indicata per la costruzione. “Io credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del: sono convinto che ilsia assolutamente“, ha ...