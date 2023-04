Ogni ente collettivo ha un'anima, ma la scuola sembra aver smarrito la sua. Si parla di ambienti, di contratti, di didattica, e molto meno dei protagonisti: studenti, insegnanti, famiglie, che hanno smesso di confrontarsi. Come sostiene il nuovo libro L'anima della scuola, per recuperarla bisogna dire basta all'autoreferenzialità e mettere al centro la parola (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scuola italiana non sta bene, va avanti tra riforme incompiute, in vecchi edifici dove ragazzi annoiati non seguono le lezioni frontali uguali a quelle che ascoltavano i genitori. Ma il male è più profondo, ed è quello sul quale riflettono in L’anima della scuola. Le parole (e le domande) giuste per riconquistare l’anima perduta della scuola (edizioni San Paolo) Rossella Barzotti, psicologa, docente di Psicologia dell’età evolutiva all’istituto Ecclesia Mater dell’università Lateranense, e Roberto Cetera, giornalista dell’Osservatore Romano, teologo, ex insegnante di religione. Un libro diverso dagli altri di tema scolastico. Non è di denuncia ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laitaliana non sta bene, va avanti tra riforme incompiute, in vecchi edifici dove ragazzi annoiati non seguono le lezioni frontali uguali a quelle che ascoltavano i genitori. Ma il male è più profondo, ed è quello sul quale riflettono in L’. Le parole (e le domande) giuste per riconquistare l’perduta(edizioni San Paolo) Rossella Barzotti, psicologa, docdi Psicologia dell’età evolutiva all’istituto Ecclesia Mater dell’università Lateranense, e Roberto Cetera, giornalista dell’Osservatore Romano, teologo, ex insegnante di religione. Undiverso dagli altri di tema scolastico. Non è di denuncia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenIppolito : La distinzione reale di essenza ed esistenza può essere interpretata così. Ogni ente è la sua essenza ed ha l'esser… - BenIppolito : I predicati universali, essere, bene, eccetera, possono essere concepiti come logici o reali. Nel primo caso le sos… - miki_cr01 : @doctor_el86 @lapoelkann_ @MisterPoppo Finché John mi salva il culo in casa Juventus, per me può andare bene. Ogni… - FrancescaV98373 : RT @PrecariUnitiCNR: Per i #precari ogni giorno è un #BlueMonday. #Presidente @MC_Carro non sperperi la #ricchezza interna al #CNR. L'#Ente… - Ucciucci73 : Il Garante della Privacy è quell'ente che blocca ChatGPT per la nostra privacy e nel frattempo fa si che continui… -