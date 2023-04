“Oggi è un altro giorno”, anticipazioni del 5 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Serena Bortone ed i suoi “Affetti Stabili” saranno in onda con “Oggi è un altro giorno” in onda il 5 aprile dalle 14,05 su Rai1. “Oggi è un altro giorno” la puntata del 5 aprile Sarà Paolo Brosio il primo ospite ad aprire la nuova puntata del salotto televisivo Rai, intervistato dalla conduttrice Serena Bortone. Nello Studio 3 di Via Teulada, poi, torneranno Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, ex storici componenti dei Matia Bazar: il primo fondatore della band ligure insieme alla quale ha raggiunto il grande successo per poi abbandonare il gruppo nel 1994 e dedicarsi a nuovi progetti , la cantante approdata nel 1998 dopo Antonella Ruggiero e Laura Valente, è stata la voce dei Matia fino al 2016. I due artisti sono impegnati nello show “La Nostra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Serena Bortone ed i suoi “Affetti Stabili” saranno in onda con “è un” in onda il 5dalle 14,05 su Rai1. “è un” la puntata del 5Sarà Paolo Brosio il primo ospite ad aprire la nuova puntata del salotto televisivo Rai, intervistato dalla conduttrice Serena Bortone. Nello Studio 3 di Via Teulada, poi, torneranno Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, ex storici componenti dei Matia Bazar: il primo fondatore della band ligure insieme alla quale ha raggiunto il grande successo per poi abbandonare il gruppo nel 1994 e dedicarsi a nuovi progetti , la cantante approdata nel 1998 dopo Antonella Ruggiero e Laura Valente, è stata la voce dei Matia fino al 2016. I due artisti sono impegnati nello show “La Nostra ...

