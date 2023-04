Oddio, tutto ribaltato: in Friuli ha vinto la sinistra (Di mercoledì 5 aprile 2023) Clamoroso contrordine: il centrodestra non ha vinto le elezioni in Friuli Venezia-Giulia. Giuro che non volevo crederci ieri mattina, al solito caffè, con la solita mazzetta dei giornali. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1.mp4 Ero andato a letto la sera precedente con una certezza: il centrodestra aveva stravinto le elezioni in Friuli asfaltando sinistra e 5 stelle: l’occhio assonnato mi cade sul titolo di prima pagina della Stampa, una volta prestigioso quotidiano del Piemonte, oggi triste foglio del Pd. Dice il titolo: “Valanga Fedriga, asfaltati Lega e Fratelli d’Italia.” Oddio mi dico: ma Massimiliano Fedriga non è per l’appunto il candidato di Lega e di Fratelli d’Italia? Vuoi vedere che nella notte ha fatto il saltafosso ed è passato con la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Clamoroso contrordine: il centrodestra non hale elezioni inVenezia-Giulia. Giuro che non volevo crederci ieri mattina, al solito caffè, con la solita mazzetta dei giornali. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1.mp4 Ero andato a letto la sera precedente con una certezza: il centrodestra aveva strale elezioni inasfaltandoe 5 stelle: l’occhio assonnato mi cade sul titolo di prima pagina della Stampa, una volta prestigioso quotidiano del Piemonte, oggi triste foglio del Pd. Dice il titolo: “Valanga Fedriga, asfaltati Lega e Fratelli d’Italia.”mi dico: ma Massimiliano Fedriga non è per l’appunto il candidato di Lega e di Fratelli d’Italia? Vuoi vedere che nella notte ha fatto il saltafosso ed è passato con la ...

