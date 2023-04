Occasione di Pasqua per il Samsung Galaxy S22: nuovo prezzo su Amazon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si fa sempre più interessante il prezzo del Samsung Galaxy S22, modello dello scorso anno che può contare su qualche sconto in più anche grazie all’approdo sul mercato del Galaxy S23. Sappiamo come l’ultimo modello di casa Samsung abbia un costo davvero elevato e se si ha intenzione di risparmiare, ma poter contare comunque su uno smartphone Android di qualità, sicuramente può essere d’aiuto l’offerta odierna presente su Amazon per questo Samsung Galaxy S22 da 128GB e nella variante nera. Interessante offerta di Pasqua per il Samsung Galaxy S22: attenzione al nuovo prezzo su Amazon Non solo aggiornamenti, dunque, come quello trattato nei giorni ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si fa sempre più interessante ildelS22, modello dello scorso anno che può contare su qualche sconto in più anche grazie all’approdo sul mercato delS23. Sappiamo come l’ultimo modello di casaabbia un costo davvero elevato e se si ha intenzione di risparmiare, ma poter contare comunque su uno smartphone Android di qualità, sicuramente può essere d’aiuto l’offerta odierna presente super questoS22 da 128GB e nella variante nera. Interessante offerta diper ilS22: attenzione alsuNon solo aggiornamenti, dunque, come quello trattato nei giorni ...

