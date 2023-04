Nuovo ricovero per Berlusconi: “È in terapia intensiva” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per il patron del Monza Silvio Berlusconi. Questo è quanto riportato dalla versione online de Il Foglio, secondo cui il Cavaliere ha raggiunto nuovamente il San Raffaele di Milano, dopo il ricovero dei giorni scorsi. Le sue condizioni – fa sapere la medesima fonte – non sarebbero drammatiche, nonostante il presidente del club brianzolo sia stato portato in terapia intensiva cardiochirurgica. Le condizioni È apprensione per le condizioni di Silvio Berlusconi, malgrado le prime voci parlano di un quadro clinico non drammatico. Sono attese, dunque, novità più dettagliate sul suo stato di salute. Intanto, è unanime la vicinanza e numerosi gli auguri di una buona guarigione da tutto il mondo della politica e non solo. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 aprile 2023)per il patron del Monza Silvio. Questo è quanto riportato dalla versione online de Il Foglio, secondo cui il Cavaliere ha raggiunto nuovamente il San Raffaele di Milano, dopo ildei giorni scorsi. Le sue condizioni – fa sapere la medesima fonte – non sarebbero drammatiche, nonostante il presidente del club brianzolo sia stato portato incardiochirurgica. Le condizioni È apprensione per le condizioni di Silvio, malgrado le prime voci parlano di un quadro clinico non drammatico. Sono attese, dunque, novità più dettagliate sul suo stato di salute. Intanto, è unanime la vicinanza e numerosi gli auguri di una buona guarigione da tutto il mondo della politica e non solo.

