Nuovo programma per Onestini. Frecciatina di Soleil: "All'università da 10 anni"

Luca Onestini è stato uno dei concorrenti più importanti del Grande Fratello Vip 7, terminato appena qualche giorno fa proprio con la vittoria della sua nemica Nikita Pelizon. L'ex tronista è comunque riuscito a conquistarsi una buona fetta di pubblico. Proprio per i fan di Luca, possiamo annunciare che molto presto lo potremo rivedere un Nuovo programma tv, sempre su Mediaset. Ad annunciare la notizia è stata la conduttrice Federica Panicucci che ha spiegato che Onestini sarà uno dei protagonisti del suo Back to school su Italia 1. Andiamo a vedere i dettagli sulla partecipazione dell'ex vippone. Federica Panicucci annuncia la partecipazione di Onestini a Back to school L'annuncio della Panicucci è arrivata al GF Vip Party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, l'ex ...

