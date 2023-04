Nuovi quesiti sul futuro dell’automobile

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mercato automobilistico sta vivendo un periodo di alti e bassi dovuto principalmente a dei fattori che ne hanno innescato diversi cambiamenti non previsti. Uno di questi è stato l’arrivo della pandemia e la conseguente mancanza di componenti, che ha influito in maniera determinante sulla produzione di veicoli, portando l’industria a dover guadagnare il massimo possibile con un numero minimo di unità. Tutto ciò ha prodotto come naturale conseguenza, esternalità positive sul mercato dell’usato (maggiori info). D’altra parte le nuove normative europee, che promuovono la completa elettrificazione, hanno consentito ai brand di reinventarsi, progettando nuove strategie ed innescando un cambiamento necessario all’interno dell’intero mercato. Cambiamenti che come sappiamo avvengono da sempre; basti pensare che l’invenzione dell’ABS risale solo a meno di 50 anni fa. L’incertezza sul ...