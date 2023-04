Nuove norme sui visti penalizzano il turismo in Vietnam (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 5 aprile 2023. Prima della pandemia di Covid-19, turisti e viaggiatori d'affari potevano partire per il Vietnam senza un visto poiché era possibile ottenerlo all'arrivo. Dalla riapertura delle frontiere non è più possibile, ma molti viaggiatori non ne sono al corrente. La situazione potrebbe addirittura essere collegata alla lenta ripresa del turismo in Vietnam. L'improvvisa revoca del visa on arrival Il Vietnam ha offerto per anni un visto all'arrivo (visa on arrival o VOA) che i viaggiatori potevano ottenere una volta sbarcati nel Paese, un modo piuttosto semplice di adempiere all'obbligo di visto. Poiché il visto si poteva ottenere all'arrivo, le compagnie aeree permettevano di imbarcarsi su un volo per il Vietnam anche senza. Per ottenere un VOA era sufficiente munirsi di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 5 aprile 2023. Prima della pandemia di Covid-19, turisti e viaggiatori d'affari potevano partire per ilsenza un visto poiché era possibile ottenerlo all'arrivo. Dalla riapertura delle frontiere non è più possibile, ma molti viaggiatori non ne sono al corrente. La situazione potrebbe addirittura essere collegata alla lenta ripresa delin. L'improvvisa revoca del visa on arrival Ilha offerto per anni un visto all'arrivo (visa on arrival o VOA) che i viaggiatori potevano ottenere una volta sbarcati nel Paese, un modo piuttosto semplice di adempiere all'obbligo di visto. Poiché il visto si poteva ottenere all'arrivo, le compagnie aeree permettevano di imbarcarsi su un volo per ilanche senza. Per ottenere un VOA era sufficiente munirsi di una ...

