Nuova società riunisce il meglio di Free2move Lease e e Leasys (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - La Nuova società riunisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende leader che hanno scritto pagine importanti nel settore del noleggio a lungo termine e del leasing operativo. Analizziamo le loro storie di successi e un patrimonio che la Nuova società saprà valorizzare al meglio per guardare al futuro con rinnovato ottimismo e prospettiva di ulteriore crescita. Nata nel 2001 come joint venture tra Fiat ed Enel, Leasys entra nel mercato del noleggio a lungo termine di veicoli aziendali e, quattro anni dopo, nel 2005 il gruppo automobilistico italiano ne diventa l'unico proprietario. Questo ha portato alla crescita e alla sua affermazione a livello internazionale. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Laildi, due aziende leader che hanno scritto pagine importanti nel settore del noleggio a lungo termine e del leasing operativo. Analizziamo le loro storie di successi e un patrimonio che lasaprà valorizzare alper guardare al futuro con rinnovato ottimismo e prospettiva di ulteriore crescita. Nata nel 2001 come joint venture tra Fiat ed Enel,entra nel mercato del noleggio a lungo termine di veicoli aziendali e, quattro anni dopo, nel 2005 il gruppo automobilistico italiano ne diventa l'unico proprietario. Questo ha portato alla crescita e alla sua affermazione a livello internazionale. Nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElBuscader : @Ryo_Saeba80 @comein1specchio Un mio amico che lavora come programmatore per una società informatica qui in Italia… - francor80718384 : destra storica come la chiama lei non esiste più da quando con caduta muro e fine URSS è finita anche guerra… - lecco_notizie : Sport e relax sul lago: 12 proposte per la nuova area alle Caviate - SpiModena : RT @cgilnazionale: Auguri di buon lavoro a @BinetSophie, nuova segretaria generale de @lacgtcommunique. Continueremo a lavorare insieme per… - Marcocossu : RT @Utopia_lab: Nasce #URANIA Media, la nuova società dedicata alle attività editoriali del gruppo, tra cui @thewatcherpost. Con un piano… -

Roma, la strada per il nuovo stadio si complica: primi rinvii in Comune ... resta un punto di riferimento della nuova amministrazione, ma ci sono dei rallentamenti evidenti, ... che ieri ha messo in discussione la data totem del 2027, cioè quella in cui la società giallorossa ... Leaysis, nuova società è punto di arrivo progetto iniziato nel '21 Roma, 5 apr. " Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro ... Leasys, noleggio a lungo termine è volano della transizione Anche se il noleggio a lungo termine esiste da anni e il mercato europeo mostra segnali positivi di crescita futura, la nuova società lo trasforma in una risorsa completamente nuova con una scelta, complessivamente più ampia. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei ... ... resta un punto di riferimento dellaamministrazione, ma ci sono dei rallentamenti evidenti, ... che ieri ha messo in discussione la data totem del 2027, cioè quella in cui lagiallorossa ...Roma, 5 apr. " Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro ...Anche se il noleggio a lungo termine esiste da anni e il mercato europeo mostra segnali positivi di crescita futura, lalo trasforma in una risorsa completamentecon una scelta, complessivamente più ampia. Secondo uno studio condotto dalladi ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei ... Leaysis, nuova società è punto di arrivo progetto iniziato nel '21 Adnkronos