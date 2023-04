Nuoto, Summer McIntosh fa tremare il mondo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da Toronto un messaggio forte e chiaro è arrivato perché Summer McIntosh è fermamente intenzionata a porre un marchio indelebile in vista dei Mondiali di Nuoto che si disputeranno a Fukuoka (Giappone) nel mese di luglio e ancor di più nelle Olimpiadi di Parigi 2024. La canadese, nella settimana di gare dei Trials che qualificavano alla rassegna iridata, si è resa protagonista di crono semplicemente sensazionali, che in alcuni casi l’hanno vista spostare i confini oltre ogni immaginazione. McIntosh, infatti, ha siglato ben cinque primati mondiali juniores, visto che parliamo di una nuotatrice nata nel 2006, ma l’aspetto ancora più impressionante è che nei 400 stile libero e nei 400 misti i record siano stati assoluti. Tradotto: mai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da Toronto un messaggio forte e chiaro è arrivato perchéè fermamente intenzionata a porre un marchio indelebile indei Mondiali diche si disputeranno a Fukuoka (Giappone) nel mese di luglio e ancor di più nelledi. La canadese, nella settimana di gare dei Trials che qualificavano alla rassegna iridata, si è resa protagonista di crono semplicemente sensazionali, che in alcuni casi l’hannospostare i confini oltre ogni immaginazione., infatti, ha siglato ben cinque primati mondiali juniores, visto che parliamo di una nuotatrice nata nel 2006, ma l’aspetto ancora più impressionante è che nei 400 stile libero e nei 400 misti i record siano stati assoluti. Tradotto: mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SUMMER MCINTOSH IRREALE ?????? La 16enne di Toronto polverizza il precedente record del mondo nei 400 stile libero e… - OA_Sport : Nuoto, Summer McIntosh fa tremare il mondo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 - - lUltimoUomo : A nemmeno 18 anni ha migliorato il record del mondo assoluto sia nei 400 stile che nei 400 misti. Una cosa così, ne… - corsia4it : #nuoto I ragazzi della foglia d’acero in azione! ???? In Canada spazio al meglio del nuoto nord americano, oltre ai… - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Alla scoperta di Summer McIntosh, che a 16 anni sta rompendo record su record ??????????? ?? 400 Stile Libero - 3:56.08 (Re… -