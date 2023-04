Nottingham Forest | Marinakis conferma Cooper | smentite le voci su Vieira

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fiducia a tempo per l'allenatore Stevesulla panchina del. Il patron greco Evangelos(che in patria possiede...

Dopo la vittoria casalinga contro ilesce dalla zona retrocessione il Leeds. Sono però gli ospiti a passare in vantaggio al minuto 12 del primo tempo grazie al gol di Mangala. Il ...Se le Foxes restano al penultimo posto, il Leeds è uscito dalla zona retrocessione grazie al successo 2 - 1 in rimonta contro il, altra squadra pericolante. Peggio sta il ...Il West Ham è salito a quota 27 punti come Everton,e Bournemouth - uno in più del Leeds terzultimo - ma deve ancora recuperare due partite. La prima è quella con il Newcastle , che ...

Leeds-Nottingham Forest (martedì 04 aprile 2023 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Nella giornata di ieri, martedì 4 aprile, è andata in scena ad Elland Road Stadium di Leeds uno dei tanti scontri diretti per la lotta retrocessione in Premier League: il match tra Leeds United e Nott ...Si migliorano rispetto alla scorsa giornata Salah (illusorio 1-0 del Liverpool nella sconfitta per 4-1 sul campo del Manchester City), Watkins (ha aperto le marcature in Chelsea-Aston Villa 0-2), ...