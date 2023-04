Nota tattica di Juventus-Inter: il ritorno di Darmian sulla fascia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Juventus-Inter parliamo del ruolo di Darmian. ritorno AL VECCHIO RUOLO – Juventus-Inter ha dimostrato ancora una volta la duttilità di Darmian. Quando ci eravamo abituati a vederlo come difensore di destra in sostituzione di Milan Skriniar, Simone Inzaghi ha deciso di riportarlo nel suo ruolo storico. Titolare come esterno destro, sulla fascia. Il ruolo che il tecnico gli ha sempre affidato nelle sfide più delicate. Come era appunto la semifinale di andata di Coppa Italia. PRESSING E COPERTURA – Inzaghi ha inserito Danilo D’Ambrosio come terzo difensore, per ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo del ruolo diAL VECCHIO RUOLO –ha dimostrato ancora una volta la duttilità di. Quando ci eravamo abituati a vederlo come difensore di destra in sostituzione di Milan Skriniar, Simone Inzaghi ha deciso di riportarlo nel suo ruolo storico. Titolare come esterno destro,. Il ruolo che il tecnico gli ha sempre affidato nelle sfide più delicate. Come era appunto la semifinale di andata di Coppa Italia. PRESSING E COPERTURA – Inzaghi ha inserito Danilo D’Ambrosio come terzo difensore, per ...

