Norme di comportamento dei fornitori: tutela della concorrenza e del mercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le imprese partecipanti alle procedure istruttorie e negoziali di una istituzione scolastica inerenti i servizi, i lavori e le forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” di cui alla Legge 287 del 1990 e si astengono L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le imprese partecipanti alle procedure istruttorie e negoziali di una istituzione scolastica inerenti i servizi, i lavori e le forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti sono tenute al rispetto delle “per lae del” di cui alla Legge 287 del 1990 e si astengono L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziarutigl1 : RT @iononrischio: #4aprile ?? #AllertaGialla in due regioni. ?? In caso di #allertameteo, informati sulle misure adottate dal tuo Comune.… - iononrischio : #4aprile ?? #AllertaGialla in due regioni. ?? In caso di #allertameteo, informati sulle misure adottate dal tuo C… - salvatoreluciat : RT @iononrischio: #3aprile #AllertaArancione in Calabria e Sicilia e #AllertaGialla in sette regioni ??Se nella zona in cui vivi è stata d… - SiciliaCri : RT @iononrischio: #3aprile #AllertaArancione in Calabria e Sicilia e #AllertaGialla in sette regioni ??Se nella zona in cui vivi è stata d… - SandraCeradini : RT @iononrischio: #3aprile #AllertaArancione in Calabria e Sicilia e #AllertaGialla in sette regioni ??Se nella zona in cui vivi è stata d… -