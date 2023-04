Nona sinfonia per la Fiorentina, prenotata la finale di Coppa. La Cremonese mostra i suoi limiti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riavvolgendo il nastro, chi avrebbe mai detto che la derelitta Fiorentina della prima metà di stagione, più o meno fino a gennaio momento in cui è cominciato a cambiare tutto, avrebbe potuto centrare la Nona vittoria consecutiva? Probabilmente nessuno, forse nemmeno lo stesso Vincenzo Italiano, che a dispetto dell’ottimo lavoro dello scorso anno e del fatto che comunque anche quest’anno la sua squadra ha costruito tanto e non è quasi mai mancata nelle prestagioni, era addirittura finito a rischio esonero. Invece no, i viola sono tornati quelli dello scorso anno, forse anche migliori perché la tenuta difensiva è superiore. E dopo aver battuto Milan e Inter in campionato, raggiunto i quarti di Conference League, l’esito della semifinale d’andata allo Zini è chiaro: la finale di Coppa Italia è ipotecata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riavvolgendo il nastro, chi avrebbe mai detto che la derelittadella prima metà di stagione, più o meno fino a gennaio momento in cui è cominciato a cambiare tutto, avrebbe potuto centrare lavittoria consecutiva? Probabilmente nessuno, forse nemmeno lo stesso Vincenzo Italiano, che a dispetto dell’ottimo lavoro dello scorso anno e del fatto che comunque anche quest’anno la sua squadra ha costruito tanto e non è quasi mai mancata nelle prestagioni, era addirittura finito a rischio esonero. Invece no, i viola sono tornati quelli dello scorso anno, forse anche migliori perché la tenuta difensiva è superiore. E dopo aver battuto Milan e Inter in campionato, raggiunto i quarti di Conference League, l’esito della semid’andata allo Zini è chiaro: ladiItalia è ipotecata ...

