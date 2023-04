Non importa che venga dagli anni ’80 o ’90, l'importante è avere una maglia vintage (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa, siamo sicuri, l'avete vista e apprezzata. E anche questa, di certo. E che dire delle maglie indossate in campo, in questa stagione? La home del Manchester United, quella away dei loro arcirivali del City, e se si vuole guardare ben al di là dei confini europei, la jersey del Boca Juniors è un altro esempio perfetto. Casi diversi, ma con un grande punto in comune: l'ispirazione che arriva dal passato. Non importa se si tratti di anni Ottanta, Novanta, o ancora prima o ancora dopo, l'estetica vintage è ancora oggi un aspetto fondamentale nel look dei club di calcio – nelle jersey da gara in particolare, anche se l'influenza, come abbiamo visto, si estende anche alle collezioni pensate per il tempo libero. Non c'è stagione in cui questo trend non sia evidente: a volte si tratta di una celebrazione di una vittoria particolare ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa, siamo sicuri, l'avete vista e apprezzata. E anche questa, di certo. E che dire delle maglie indossate in campo, in questa stagione? La home del Manchester United, quella away dei loro arcirivali del City, e se si vuole guardare ben al di là dei confini europei, la jersey del Boca Juniors è un altro esempio perfetto. Casi diversi, ma con un grande punto in comune: l'ispirazione che arriva dal passato. Nonse si tratti diOttanta, Novanta, o ancora prima o ancora dopo, l'esteticaè ancora oggi un aspetto fondamentale nel look dei club di calcio – nelle jersey da gara in particolare, anche se l'influenza, come abbiamo visto, si estende anche alle collezioni pensate per il tempo libero. Non c'è stagione in cui questo trend non sia evidente: a volte si tratta di una celebrazione di una vittoria particolare ...

