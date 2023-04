"Non fregano a nessuno". Scanzi, lo sfregio nel giorno del ricovero del Cav (Di mercoledì 5 aprile 2023) Andrea Scanzi non perde occasione per criticare Silvio Berlusconi. Anche nel giorno del suo ricovero in terapia intensiva, il giornalista si scaglia contro il leader di Forza Italia. Succede durante la puntata di mercoledì 5 aprile di Otto e Mezzo. Su La7 Lilli Gruber chiede agli ospiti un commento politico sull'ex premier. Eccolo dunque servito. "I medici - esordisce la firma del Fatto Quotidiano - non hanno fatto bollettini per essere certi di quello che si dice. Cosa rappresenti oggi nel centrodestra il Cav? Da tempo Berlusconi conta meno e ne soffre. In ogni caso Berlusconi come tutti noi ha un termine, però ha cambiato la storia della politica e della tv. Con lui i conflitti di interesse non fregano a nessuno". E a Stefano Zurlo che lo contesta, Scanzi rincara la dose: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Andreanon perde occasione per criticare Silvio Berlusconi. Anche neldel suoin terapia intensiva, il giornalista si scaglia contro il leader di Forza Italia. Succede durante la puntata di mercoledì 5 aprile di Otto e Mezzo. Su La7 Lilli Gruber chiede agli ospiti un commento politico sull'ex premier. Eccolo dunque servito. "I medici - esordisce la firma del Fatto Quotidiano - non hanno fatto bollettini per essere certi di quello che si dice. Cosa rappresenti oggi nel centrodestra il Cav? Da tempo Berlusconi conta meno e ne soffre. In ogni caso Berlusconi come tutti noi ha un termine, però ha cambiato la storia della politica e della tv. Con lui i conflitti di interesse non". E a Stefano Zurlo che lo contesta,rincara la dose: ...

