"Non è un messaggio positivo". Finlandia nella Nato, il cupo presagio di Crosetto (Di mercoledì 5 aprile 2023) In primis, "un fortissimo abbraccio a Silvio Berlusconi", ricoverato al San Raffaele di Milano. Questo il primo pensiero di Guido Crosetto, il ministro della Difesa, il quale si rivolge al Cavaliere dal suo account Twitter. Dunque, l'esponente di Fratelli d'Italia passa a commentare i fatti delle ultime ore, che in tema di politica estera sono dominati dall'ingresso della Finlandia nella Nato. Secondo Crosetto, l'adesione di Helsinki al patto atlantico "è una cosa molto positiva, è molto importante vedere allargarsi la famiglia della Nato, e ci dà l'idea dei tempi che stiamo vivendo", ha dichiarato da Napoli, dove si trovava per la cerimonia di giuramento degli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. E ancora, ha aggiunto: "La Finlandia per decine di anni ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) In primis, "un fortissimo abbraccio a Silvio Berlusconi", ricoverato al San Raffaele di Milano. Questo il primo pensiero di Guido, il ministro della Difesa, il quale si rivolge al Cavaliere dal suo account Twitter. Dunque, l'esponente di Fratelli d'Italia passa a commentare i fatti delle ultime ore, che in tema di politica estera sono dominati dall'ingresso della. Secondo, l'adesione di Helsinki al patto atlantico "è una cosa molto positiva, è molto importante vedere allargarsi la famiglia della, e ci dà l'idea dei tempi che stiamo vivendo", ha dichiarato da Napoli, dove si trovava per la cerimonia di giuramento degli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. E ancora, ha aggiunto: "Laper decine di anni ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : Questa è la reazione di certi utenti quando fai notare loro che hanno condiviso la falsa foto di Assange creata dal… - LaVeritaWeb : Nella notte italiana, l’ex presidente si è presentato alle autorità di New York. Il messaggio ai fan: «Oggi un part… - ultimora_pol : Elio #Vito: 'Ministri del governo Meloni si fanno fotografare con un bicchiere di vino al Vinitaly 2023 Ma l’esemp… - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Nella notte italiana, l’ex presidente si è presentato alle autorità di New York. Il messaggio ai fan: «Oggi un partito pol… - gabrillasarti2 : RT @AgainCarlakak: NON AVETE FATTO I CONTI CON ORBAN ?????? Messaggio di Orban alla NATO (tramite il suo Ministro degli Esteri): 'L'Ungheria… -