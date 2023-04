Non è sintetica la carne che dice di esserlo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stiamo da qualche giorno riflettendo sul gastronazionalismo, qui a Gastronomika. E cerchiamo di comprenderne le radici, e di estirparne il senso. È un lavoro complesso, perché la realtà lo è e spiegarla per slogan è molto più facile che approfondirne il significato. Stiamo ragionando su carne sintetica, ma anche su farine di grilli, su sostenibilità, su candidature UNESCO e su quanto tutto quello che passa dal cibo sia diventato strumento politico. Tanti i messaggi che ci arrivano, e che stiamo cercando di sistematizzare, perché alcuni sono preziosi e vorremmo che alimentassero il dibattito e portassero ai nostri lettori e a noi delle occasioni di confronto e di riflessione ulteriore, su un tema che va approfondito e va reso centrale nel dibattito pubblico. Riteniamo da sempre che il cibo e la sua narrazione vadano ben al di là delle ricette e delle ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stiamo da qualche giorno riflettendo sul gastronazionalismo, qui a Gastronomika. E cerchiamo di comprenderne le radici, e di estirparne il senso. È un lavoro complesso, perché la realtà lo è e spiegarla per slogan è molto più facile che approfondirne il significato. Stiamo ragionando su, ma anche su farine di grilli, su sostenibilità, su candidature UNESCO e su quanto tutto quello che passa dal cibo sia diventato strumento politico. Tanti i messaggi che ci arrivano, e che stiamo cercando di sistematizzare, perché alcuni sono preziosi e vorremmo che alimentassero il dibattito e portassero ai nostri lettori e a noi delle occasioni di confronto e di riflessione ulteriore, su un tema che va approfondito e va reso centrale nel dibattito pubblico. Riteniamo da sempre che il cibo e la sua narrazione vadano ben al di là delle ricette e delle ...

