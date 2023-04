Non è mancata la dialettica aspra nell’assemblea elettiva della Razzano | varco aperto ma strada in salita

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’unanimità sul nome di Rosaquale nuovo presidente del Partito Democratico nel Sannio è stata raggiunta e l’assemblea provinciale, celebratasi oggi alla Rocca dei Rettori, ha così sancito l’elezione per la successione ad Antonella Pepe. Ma l’eco delle antiche ruggini ed in particolare dei conflitti esplosi durante le recenti primarie tra le due correnti, quella che si richiama al Governatore Vincenzo De Luca e quella a lui avversa, si è fatta sentire. La lotta tra i sostenitori di Bonaccini, vincitore alla grande nel Sannio ma sconfitto a livello nazionale, e quelliSchlein, forte minoranza a Benevento e dintorni, ma non a Roma, si è riproposta ancora una volta con forti screzi. Ma alla fine si è riusciti a dare una immagine unitaria, ma quanto veritiera non è dato sapere. Va, però, aggiunto che è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Figc soddisfatta dopo l'improcedibilità del ricorso al Consiglio di Stato. Da - capuanogio : Manovre stipendi, la #Juventus rischia un'altra penalità e una maximulta anche se sul verdetto potrà pesare anche l… - TCommodity : Lo stress nel comparto bancario sta evidenziando enormi responsabilità nella (mancata) azione di supervisione da pa… - Mauro1908a : @gmlavolpe @petto_netto A velocità normale è evidente che è nulla più che un giallo, non capisco perché rovistare n… - simpingg4omar : @veristappen si letteralmente. il 12 (il mio compleanno) non potevo perché sarebbe mancata gente, allora invece di… -

Mi ètroppo la maglia azzurra, ho dovuto saltare Monaco dove avrei potuto dire la mia, ma anche a Eugene avrei potuto essere protagonista perchéè stata una finale come quella di Tokyo. ...Maè finita qui, perché hanno comunicato il loro forfait anche Pablo Carreno Busta e Yoshihito Nishioka , ed è notizia di quest'oggi lapartecipazione pure di Denis Shapovalov . Nessun ...... contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nellarispondenza in ... Su 30 strutture controllate sono appunto appena 3 situazioni diconformità, con l'emissione di ...

Appalti pubblici danno mancata stipula contratto Legal Team

"La decisione di Berlino di aumentare l'assistenza a Kiev non è di buon auspicio". Parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che commenta così l'arrivo dei primi tank occidentali a Kiev. Per ...L’ho acceso, mi tremavano le mani e mi mancava il fiato. Ho visto la sua ultima foto ... In questi cinque mesi la donna non aveva mai rilasciato un’intervista, lo ha fatto per la prima volta ...