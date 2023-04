“Non ci riesco”. UeD, Alessio, la vera reazione alla non-scelta di Lavinia: è successo tutto nei camerini (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri, martedì 4 aprile, è andata in onda la puntata di UeD in cui finalmente Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Dopo questi lunghi sette mesi di trono, la giovane ha deciso di uscire dal programma con Alessio Corvino, detto il ‘biondo’. Prima di ciò, Lavinia ha chiamato per primo in studio Alessio Campoli, per confessargli appunto che non sarebbe stata la persona scelta. Gli ha anche donato una lettera da poter leggere fuori dallo studio, senza telecamere, dove gli spiegava le ragioni della sua decisione. Nonostante la brutta notizia, Alessio Campoli ha comunque deciso di ballare abbracciato a Lavinia per l’ultima volta all’interno dello studio di UeD. In maniera molto tenera hanno quindi deciso di salutarsi in questo modo. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri, martedì 4 aprile, è andata in onda la puntata di UeD in cui finalmenteMauro ha fatto la sua. Dopo questi lunghi sette mesi di trono, la giovane ha deciso di uscire dal programma conCorvino, detto il ‘biondo’. Prima di ciò,ha chiamato per primo in studioCampoli, per confessargli appunto che non sarebbe stata la persona. Gli ha anche donato una lettera da poter leggere fuori dallo studio, senza telecamere, dove gli spiegava le ragioni della sua decisione. Nonostante la brutta notizia,Campoli ha comunque deciso di bre abbracciato aper l’ultima volta all’interno dello studio di UeD. In maniera molto tenera hanno quindi deciso di salutarsi in questo modo. Una ...

