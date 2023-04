No, il procuratore che indaga su Trump non è stato arrestato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 28 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un video in cui compare il logo di Associated Press (Ap), agenzia di stampa internazionale. La scena mostra un uomo scortato da agenti di polizia uscire dalla porta di un palazzo e salire su un’auto. Il mezzo poi parte con i lampeggianti accesi. Il filmato è accompagnato da un commento scritto dall’autore del post che recita: «BOOM IL PUBBLICO MINISTERO CHE HA INQUISITO DONALD Trump È stato ARREstato, Alvin Bragg lascia il suo posto a Manhattan oggi Guarda la fine… sirene accese! Alvin è stato arrestato». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il filmato è reale ed è stato realizzato da Ap, ma non mostra l’arresto di Alvin Bragg, procuratore distrettuale di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 28 marzo 2023 èpubblicato su Facebook un video in cui compare il logo di Associated Press (Ap), agenzia di stampa internazionale. La scena mostra un uomo scortato da agenti di polizia uscire dalla porta di un palazzo e salire su un’auto. Il mezzo poi parte con i lampeggianti accesi. Il filmato è accompagnato da un commento scritto dall’autore del post che recita: «BOOM IL PUBBLICO MINISTERO CHE HA INQUISITO DONALDARRE, Alvin Bragg lascia il suo posto a Manhattan oggi Guarda la fine… sirene accese! Alvin èarre». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il filmato è reale ed èrealizzato da Ap, ma non mostra l’arresto di Alvin Bragg,distrettuale di ...

