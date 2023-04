Nissan Max-Out debutta all’Auto Shanghai 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Shanghai (CINA) (ITALPRESS) – Max-Out, il concept cabrio 100% elettrico di Nissan, fa il suo debutto il 18 aprile in Cina all’Auto Shanghai 2023. La versione virtuale di Max-Out è stata svelata nel novembre 2021, in occasione della presentazione di Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine della Casa giapponese per migliorare la mobilità e contribuire a creare un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Ispirato all’idea di sinergia tra uomo e macchina, Nissan Max-Out è progettato per trasmettere un senso di libertà assoluta e un’esperienza di guida unica. La vettura incarna lo spirito innovativo di Nissan e la capacità della Casa di sviluppare vetture in grado di offrire vantaggi agli individui e alla società. Max-Out sarà protagonista della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023)(CINA) (ITALPRESS) – Max-Out, il concept cabrio 100% elettrico di, fa il suo debutto il 18 aprile in Cina. La versione virtuale di Max-Out è stata svelata nel novembre 2021, in occasione della presentazione diAmbition 2030, la visione a lungo termine della Casa giapponese per migliorare la mobilità e contribuire a creare un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Ispirato all’idea di sinergia tra uomo e macchina,Max-Out è progettato per trasmettere un senso di libertà assoluta e un’esperienza di guida unica. La vettura incarna lo spirito innovativo die la capacità della Casa di sviluppare vetture in grado di offrire vantaggi agli individui e alla società. Max-Out sarà protagonista della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... megamodo : Dopo essere stato svelato virtualmente nel novembre 2021, in occasione della presentazione di Nissan Ambition 2030,… - Insideevsitalia : Si chiama Max-Out concept e si appresta a fare il suo debutto al Salone di Shanghai 2023. Sarà solo per la Cina sal… - MotoriSuMotori : Nissan Max-Out farà il suo debutto in Cina ad Auto Shanghai 2023 - -

Nissan Max-Out: un primo assaggio AlVolante Nissan Max-Out debutta all’Auto Shanghai 2023 SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Max-Out, il concept cabrio 100% elettrico di Nissan, fa il suo debutto il 18 aprile in Cina all’Auto Shanghai 2023. La versione virtuale di Max-Out è stata svelata nel ... Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 CV N-Connecta del 2020 usata a Siracusa Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System), Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni, Indicatori di direzione integrati nella firma LED, Integrazione Smartphone e ... SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Max-Out, il concept cabrio 100% elettrico di Nissan, fa il suo debutto il 18 aprile in Cina all’Auto Shanghai 2023. La versione virtuale di Max-Out è stata svelata nel ...Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System), Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori esterni, Indicatori di direzione integrati nella firma LED, Integrazione Smartphone e ...