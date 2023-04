Nintendo annuncia lo Splatoon 3 European Championship 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) I giocatori di Splatoon 3 di tutta Europa avranno la possibilità di competere per ottenere premi e gloria a colpi di inchiostro nello Splatoon 3 European Championship 2023, che culminerà in una finale europea dal vivo alla fine del 2023. Nei mesi a venire, le squadre di 12 paesi europei si sfideranno in tornei regionali che combinano le modalità Mischie Mollusche e partite anarchiche, ed essere incoronate la migliore squadra della loro regione. Ogni campione regionale accederà alla grande finale dal vivo alla fine del 2023, dove si batterà per vincere il trofeo Splatoon 3 European Championship e per avere l’onore di essere la migliore squadra europea di Splatoon 3. I 12 territori in competizione ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 5 aprile 2023) I giocatori di3 di tutta Europa avranno la possibilità di competere per ottenere premi e gloria a colpi di inchiostro nello, che culminerà in una finale europea dal vivo alla fine del. Nei mesi a venire, le squadre di 12 paesi europei si sfideranno in tornei regionali che combinano le modalità Mischie Mollusche e partite anarchiche, ed essere incoronate la migliore squadra della loro regione. Ogni campione regionale accederà alla grande finale dal vivo alla fine del, dove si batterà per vincere il trofeoe per avere l’onore di essere la migliore squadra europea di3. I 12 territori in competizione ...

