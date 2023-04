Nikita Pelizon svela: ecco cosa ne farà dei soldi vinti al GF Vip (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del GF Vip. La ragazza, appassionata di unicorni e dal carattere molto zen e pacato, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori, battendo Oriana Marzoli allo scontro finale. Subito dopo la vittoria, la giovane è stata raggiunta dai giornalisti di Chi, i quali le hanno fatto qualche domanda in merito a questa sua esperienza. La ragazza ha ammesso di aver realizzato il sogno di una vita. Il GF Vip le è servito molto, non solo a farla crescere e prendere maggiore consapevolezza di se stessa, ma anche ad avvicinarla molto alla sua famiglia. Naturalmente, Nikita non ha negato che l'importo che è riuscita a portarsi a casa le farà molto comodo. A tal riguardo, ha rivelato in che modo ha intenzione di spendere i suoi soldi. ecco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023)è la vincitrice della settima edizione del GF Vip. La ragazza, appassionata di unicorni e dal carattere molto zen e pacato, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori, battendo Oriana Marzoli allo scontro finale. Subito dopo la vittoria, la giovane è stata raggiunta dai giornalisti di Chi, i quali le hanno fatto qualche domanda in merito a questa sua esperienza. La ragazza ha ammesso di aver realizzato il sogno di una vita. Il GF Vip le è servito molto, non solo a farla crescere e prendere maggiore consapevolezza di se stessa, ma anche ad avvicinarla molto alla sua famiglia. Naturalmente,non ha negato che l'importo che è riuscita a portarsi a casa lemolto comodo. A tal riguardo, ha rivelato in che modo ha intenzione di spendere i suoi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - IsaeChia : #GfVip 7, ecco chi sono i 5 Vipponi che hanno guadagnato più follower durante il reality Lunedì sera è andata in o… - Marygio74 : RT @Novella_2000: Nikita brinda per la vittoria al GF Vip: 'Spesso il mondo è ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto' #nikiters #gfvip ht… -