"Niente vergogna". Michelle Hunziker? Nonna da restarci secchi: occhio alle foto | Guarda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita di Cesare, il suo primo nipote messo al mondo da Aurora Ramazzotti. La showgirl ha scoperto che il suo non è un caso anomalo, essendo diventata Nonna a soli 46 anni. “In questa nuova veste di nonnitudine - ha dichiarato su Instagram - ho scoperto una cosa molto interessante, ovvero che l'Italia pullula di nonni e nonne 40enni”. “C'è però una sorta di tabù - ha aggiunto - e queste persone non vogliono farsi chiamare nonni oppure hanno paura a dirlo, a dimostrarlo, a portare alta la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonni, oggi la nonnitudine non ha più a che fare con l'età, è uno state of mind. È una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non lottare anche per dimostrare che la nonnitudine non è collegata con l'età anagrafica?”. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)è al settimo cielo per la nascita di Cesare, il suo primo nipote messo al mondo da Aurora Ramazzotti. La showgirl ha scoperto che il suo non è un caso anomalo, essendo diventataa soli 46 anni. “In questa nuova veste di nonnitudine - ha dichiarato su Instagram - ho scoperto una cosa molto interessante, ovvero che l'Italia pullula di nonni e nonne 40enni”. “C'è però una sorta di tabù - ha aggiunto - e queste persone non vogliono farsi chiamare nonni oppure hanno paura a dirlo, a dimostrarlo, a portare alta la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonni, oggi la nonnitudine non ha più a che fare con l'età, è uno state of mind. È una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non lottare anche per dimostrare che la nonnitudine non è collegata con l'età anagrafica?”. La ...

