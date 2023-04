Nessun bollettino Berlusconi ricoverato in terapia intensiva | ore d' ansia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutti all'ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia Silvionel reparto digenerale e cardiotoracica, padiglione Q1, dove trascorrerà almeno questa notte. Lo confermano dall'ospedale milanese, precisando che oggi non è prevista l'uscita di bollettini medici., come sempre, è seguito dal professor Alberto Zangrillo, direttore del reparto. Dal retro del nosocomio è stata da poco vista uscire un'auto con a bordo la figlia Marina. L'unico autorizzato a dare comunicazioni è appunto lo stesso Zangrillo, che però oggi non rilascerà dichiarazioni alla stampa. A raggiungere il presidente di Forza Italia in ospedale sono arrivati oltre alla figlia Marina (che è stata poi vista uscire intorno alle 16,30), la compagna Marta Fascina, il fratello Paolo ...

Silvio Berlusconi è stato ricoverato stamane al San Raffaele di Milano per uno scompenso cardiaco riscontrato qualche giorno fa. L'ex - premier si trova in terapia intensiva generale e cardiotoracica ... Soltanto domani mattina, il professor Zangrillo in persona diffonderà un medico.

Il suo ricovero potrebbe prolungarsi per qualche giorno. E' sato anche escluso che saranno fatti bollettini medici in giornata. L'unico autorizzato a dare comunicazioni sulle sue condizioni è il ...