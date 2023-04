Negoziati in Ucraina | commercio | clima La strana coppia Macron-von der Leyen alla corte di Xi Jinping

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Evanescente, ma indispensabile. Autoritario, ma con ben altro savoir faire. È Xiil leader che tutti cercano in questo periodo. Alleati e rivali, osservatori e attendisti, dall’Europa al Golfo al Sudamerica gli occhi delle cancellerie mondiali sono sempre più rivolti a Pechino. A rendere plateale la centralità acquisita dCina nel (dis)ordine mondiale sarà, da oggi a venerdì, la doppia visita nel Paese in cui saranno impegnati il presidente francese Emmanuele la presidente della Commissione europea Ursula von der. Che a Pechino arrivano insieme, ma con agende e obiettivi non necessariamente coincidenti, come nota Politico. pic.twitter.com/aCkdfPRleg— Ursula von der(@vonder) April 3, 2023 Partner o rivale? Al cuore del doppio viaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Geopoliticainfo: ????????#Putin e #Lukashenko 'scambieranno sicuramente opinioni' sulla proposta di Minsk di arrivare a un cessate il fuoco… - massimodelbo : RT @ProgettoLepanto: ??'Il sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa al regime di #Kiev ha portato alla creazione di uno Stato terrorista in… - SoniaLaVera : RT @Robertonuzzoam: - DrivingGolfers : RT @ProgettoLepanto: ??'Il sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa al regime di #Kiev ha portato alla creazione di uno Stato terrorista in… -

Anche se il Cremlino ha ribadito che non ci sono prospettive di ripresa deicon le autorità ucraine e che "con gli Usa è guerra "calda"". Sul fronte del rischio incidente nucleare, il capo ......anche indicato che Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko 'scambieranno sicuramente opinioni' sulla proposta di Minsk di arrivare a un cessate il fuoco ine avviare, ...05 apr 12:36 Zelensky in Polonia incontra il presidente Duda - VIDEO 05 apr 12:18 Cremlino: "con l'Per ora non ci sono le condizioni" 'Per ora la Russia non vede le precondizioni ...

Russia: con Usa è guerra calda, no a negoziati. Macron e von der Leyen in Cina, Zelensky in Polonia - Zelensky a Varsavia: la situazione a Bakhmut è molto difficile - Zelensky a Varsavia: la situazione a Bakhmut è molto difficile RaiNews

"Vorrei che fosse questo il caso, ma ho forti dubbi che i leader europei con la loro posizione possano avere un impatto significativo sulla Cina". Così l'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzia ha ..."Vorrei che fosse questo il caso, ma ho forti dubbi che i leader europei con la loro posizione possano avere un impatto significativo sulla Cina". Così l'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzia ha ...