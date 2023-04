NBA, risultati della notte (5 aprile): Embiid domina con 52 punti, vincono Lakers e Bucks. Magic, niente playoff e play-in per Banchero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sono disputate ben 13 partite nella notte NBA, che vede ormai sempre più vicina la conclusione della regular season. Altri verdetti sono stati scritti in merito alla postseason: gli Orlando Magic di Paolo Banchero non giocheranno playoff e play-in, mentre i New York Knicks a Est (senza giocare) e i Phoenix Suns ad Ovest si sono invece assicurati un posto per giocare ancora dalla seconda metà di aprile in poi. Ma andiamo con ordine. A condannare definitivamente gli Orlando Magic (34.45), già con speranze ridotte al lumicino, è la sconfitta con i Cleveland Cavaliers (50-30) per 113-117. Il tutto nonostante la doppia doppia di Banchero da 20 punti e 10 rimbalzi e i 23 di Markelle Fultz: troppo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sono disputate ben 13 partite nellaNBA, che vede ormai sempre più vicina la conclusioneregular season. Altri verdetti sono stati scritti in merito alla postseason: gli Orlandodi Paolonon giocheranno-in, mentre i New York Knicks a Est (senza giocare) e i Phoenix Suns ad Ovest si sono invece assicurati un posto per giocare ancora dalla seconda metà diin poi. Ma andiamo con ordine. A condannare definitivamente gli Orlando(34.45), già con speranze ridotte al lumicino, è la sconfitta con i Cleveland Cavaliers (50-30) per 113-117. Il tutto nonostante la doppia doppia dida 20e 10 rimbalzi e i 23 di Markelle Fultz: troppo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : NBA: notte stellare con 13 partite. Joel Embiid domina, triple doppie per Antetokounmpo e Sabonis. KO i Magic di Ba… - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Lakers vincenti all'OT con super LeBron, Embiid mostruoso da 52: LeBron James segna 37 pu… - sportli26181512 : NBA, Jerami Grant via dai Portland Trail Blazers: le possibili destinazioni: Al termine della sua migliore stagione… - TommasoInserra : @AndBand7 Speculazione comolottista Alert: IMHO non uscirà nessuno scandalo,nel senso che ci sarà una sorta di acc… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Giannis 33: i Bucks spazzano via Phila. Non c’è Jokic? Denver, ci pensa Murray #Nba -