Nba, Paolo Banchero: “Italia o Usa? Non lo so ancora” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Italia o Usa? Non lo so ancora, questa è la domanda che mi fanno tutti in continuazione”. Lo ha detto il talento degli Orlando Magic Paolo Banchero, ospite di Quentin Richardson e Darius Miles nel podcast “Knuckleheads”. Le riflessioni procedono, come la ricerca delle radici Italiane: “Io e mio padre non siamo mai stati in Italia, sto cercando di organizzarmi per andarci in estate perché mio padre mi ha sempre ripetuto di volerci andare, prima o poi, per incontrare quel lato della nostra famiglia che è ancora lì – le parole del classe 2002, prima scelta assoluta al Draft NBA 2022 -. C’è stata l’opportunità di avere il passaporto Italiano, e diventare cittadino Italiano, e l’ho colta”. Banchero rivela ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “? Non lo so, questa è la domanda che mi fanno tutti in continuazione”. Lo ha detto il talento degli Orlando Magic, ospite di Quentin Richardson e Darius Miles nel podcast “Knuckleheads”. Le riflessioni procedono, come la ricerca delle radicine: “Io e mio padre non siamo mai stati in, sto cercando di organizzarmi per andarci in estate perché mio padre mi ha sempre ripetuto di volerci andare, prima o poi, per incontrare quel lato della nostra famiglia che èlì – le parole del classe 2002, prima scelta assoluta al Draft NBA 2022 -. C’è stata l’opportunità di avere il passaportono, e diventare cittadinono, e l’ho colta”.rivela ...

