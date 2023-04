Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittCirillo : Intanto ieri questo signore, a 38 anni, l'ha chiusa così. ?? I Lakers hanno agganciato la sesta posizione a nella… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Banchero e Fontecchio vanno ko, sorridono Lakers e Golden State #Nba.basket #NBA2K16 - bball_evo : NBA ?????? - La rissa ad Ovest dopo la notte, Clippers-Lakers si affrontano già stanotte! Jazz ormai spacciati, Dallas… - jumperix : RT @LakeShowIta: ?? I Lakers soffrono, si fanno rimontare ma alla fine battono i Jazz all'overtime ?? Decisivi i canestri di James nel fina… - fisco24_info : Nba, i Lakers vincono con 37 punti di LeBron James: Utah ancora ko: (Adnkronos) - Simone Fontecchio, ala italiana d… -

Sesto posto per ia tre gare al termine della stagione regolare, ultimo posto disponibile per l'accesso diretto ai playoff. I numeri della partita James chiude il match con 37 punti, 5 ...Il big match della nottetra Philadelphia e Boston è stato vinto dai 76ers. La gara si è conclusa 103 - 101 per Phila con ... Bel successo anche dei LAsul campo di Utah (135 - 133 dopo un ...Continua Philadelphia 76ers - Boston Celtics 103 - 101 Phoenix Suns - San Antonio Spurs 115 - 94 Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 136 - 125 Utah Jazz - Los Angeles133 - 135 d.t.s.

Lakers 135, Jazz 133. Led by LeBron James’ 37 points, five rebounds, and six assists, the Lakers defeated the Jazz in overtime, 135-133. Austin Reaves (28 points, si ...Los Angeles Lakers (41-38, seventh in the Western Conference) vs. Los Angeles Clippers (41-38, sixth in the Western Conference) ...