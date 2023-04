Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Benvenuta Finlandia nella Nato! “È una settimana storica. Accogliamo Helsinki, la Finlandia sarà più sicura e la N… - GiovaQuez : Stoltenberg (Nato): 'Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo la Finlandia come trentunesimo… - gaejimmy : RT @agambella: Stoltenberg: l'Ucraina entrerà nella NATO. Ungheria: è irrealistico. - mmaritato : RT @agambella: Stoltenberg: l'Ucraina entrerà nella NATO. Ungheria: è irrealistico. - italiano1061975 : RT @hidekitojo1234: Stoltenberg ieri ha dichiarato che finora i paesi della Nato hanno dato 150 miliardi di euro all' Ucraina, inclusi di a… -

Il 2% del Pil investito in difesa non sarà più solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della, ma il minimo richiesto a tutti, ha affermato il Segretario generale della, Jens, in una conferenza stampa a Bruxelles, anticipando quello che sarà deciso al vertice di Vilnius della prossima estate. "Il 2% sarà una base, non un tetto", ha riassunto, ......come ministro degli Esteri proprio in forza del suo impegno per l'ingresso di Helsinki nellae ...uscente era indicata dai rumors di Bruxelles anche come un possibile successore dialla ...Nel frattempo la Finlandia è entrata nella. Il segretario: "Momento storico". Per Mosca si tratta di "una minaccia per la Russia". L'Esercito Repubblicano Nazionale (ANR), un gruppo ...

Nato, Stoltenberg: "Per alleati 2% Pil sarà spesa militare minima" Adnkronos

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrando il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in occasione dell'incontro della commissione Nato-Ucraina. "Oggi parleremo di ...Il segretario generale della Nato Stoltenberg avverte intanto Pechino: "Qualsiasi piccolo aiuto della Cina alla Russia sarebbe un grande errore che porterebbe delle conseguenze”, ha detto del ...