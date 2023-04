Nato, Cremlino: "Ingresso Finlandia è nuova minaccia per Russia" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mosca, 5 apr. (Adnkronos) - L'Ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta ''un'ulteriore minaccia per la Russia''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, affermando che l'adesione di Helsinki all'Alleanza Atlantica ''è un evento che non contribuisce a rafforzare la stabilità e la sicurezza nel continente europeo. Questo crea un'ulteriore minaccia per noi, e questo ci obbliga a prendere le misure necessarie per riequilibrare l'intero sistema di sicurezza". Indicare quali misure verranno adottate è ancora presto, ha proseguito, spiegando che "non si tratta di un atto una tantum, ma di un processo che richiede tempo. Ma tutto ciò che deve essere garantito per la nostra sicurezza sarà fatto", ha detto Peskov. La Russia ''non vede ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mosca, 5 apr. (Adnkronos) - L'dellanellarappresenta ''un'ulterioreper la''. Lo ha dichiarato il portavoce delDmitry Peskov, affermando che l'adesione di Helsinki all'Alleanza Atlantica ''è un evento che non contribuisce a rafforzare la stabilità e la sicurezza nel continente europeo. Questo crea un'ulterioreper noi, e questo ci obbliga a prendere le misure necessarie per riequilibrare l'intero sistema di sicurezza". Indicare quali misure verranno adottate è ancora presto, ha proseguito, spiegando che "non si tratta di un atto una tantum, ma di un processo che richiede tempo. Ma tutto ciò che deve essere garantito per la nostra sicurezza sarà fatto", ha detto Peskov. La''non vede ...

