Nasce un master in cloud computing (con lavoro assicurato) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Partirà il 19 maggio il master in cloud & DevOps per formare nuove figure professionali hi-tech. Il corso è realizzato da Talent Garden insieme a Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa: i posti disponibili sono 24 tutti coperti da borse di studio. Il progetto punta a formare «DevOps Specialist», una delle 4 professioni più richieste nel mondo tech, e a offrire la possibilità di accedere subito al mondo del lavoro grazie ad un percorso di 9 settimane, che prevede la realizzazione di progetti concreti e lezioni tenute da professionisti del settore. Grazie a questa collaborazione, il master consentirà agli studenti di acquisire competenze in ambito cloud computing, automazione e gestione delle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Partirà il 19 maggio ilin& DevOps per formare nuove figure professionali hi-tech. Il corso è realizzato da Talent Garden insieme a Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa: i posti disponibili sono 24 tutti coperti da borse di studio. Il progetto punta a formare «DevOps Specialist», una delle 4 professioni più richieste nel mondo tech, e a offrire la possibilità di accedere subito al mondo delgrazie ad un percorso di 9 settimane, che prevede la realizzazione di progetti concreti e lezioni tenute da professionisti del settore. Grazie a questa collaborazione, ilconsentirà agli studenti di acquisire competenze in ambito, automazione e gestione delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Jump_Media : Nasce da @TalentGardenit un master per nuove figure professionali hi-tech - mattinodinapoli : Università “#Vanvitelli”, nasce il #master in Politiche della #pubblica amministrazione - Maxdasta : @alessiohardme Alessio premettendo che il findomm è un derivato del BDSM penso che però non ha nulla a che vedere c… - PrudenzanoAnton : 'Children’s Books & Co.', nasce un nuovo #master, tutto dedicato alla produzione di contenuti per bambini e ragazzi… -