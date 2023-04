Nasce OpenSea Pro | ecco cosa cambia

Leggi su blockworld

(Di mercoledì 5 aprile 2023), uno dei principali mercati NFT al mondo, ha annunciato il debutto diPro, un dinamico aggregatore di mercati NFT progettato per soddisfare le esigenze dei collezionisti NFT avanzati. La nuova offerta è un rebranding di un prodotto esistente chiamato Gem v2.Pro funzionerà senza addebitare alcuna commissione e estrarrà elenchi da 170 mercati diversi per presentare ai trader le migliori offerte possibili. Inoltre, consentirà una migliore “floor sweeping” per i trader, diverse raccolte di NFT, gestione dell’inventario, la capacità di ottimizzare le tariffe del gas per accordi efficienti, uno strumento di watchlist e una serie di altre funzionalità. Inoltre, sarà accessibile tramite dispositivi mobili. Il team diha dichiarato: A partire da oggi, gli utenti qualificati che hanno acquistato ...