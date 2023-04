Nasce il codice Salvini | davvero qualcuno pensa che ai clan non interessino gli appalti liberi?

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’uomo del ponte ha detto sì! Ebbene sì, dopo ilpenale, ildi procedura penale, ildi procedura civile e ilcivile, abbiamo il “”. Del neoano sentivamola mancanza: finalmente siamo paghi per aver colmato un vuoto legislativo. Ordunque, nuovi e vecchi cacicchi spazieranno in lungo e largo il Bel Paese, col fine di raccattaread personam. Di certorà una pletora di imprese perché glifan gola a tanti. E la questione mafiosa? Mache le consorterie mafiose non siano interessate agli...

...3 milioni di euro, innalzando così la soglia di trecentocinquantamila euro prevista neloggi in vigore. La modifica nonda una proposta del Consiglio di Stato né da qualche parlamentare ......ha annunciato che non saranno forniti servizi alle studentesse che "non si attengono aldi ... Scuole e università sono i luoghi in cuiil dissenso in Iran e chiuderle, come hanno fatto i ...... perché appenaun bambino non facciamo in tempo a tempo a godere di questa nascita, che ci sono quattro documenti da redigere, come l'atto di nascita, l'attribuzione del cognome, il...

La beffa. Nasce codice di condotta per ridurre il telemarketing: ci ... L'Ecodelsud.it

L’incontro avrà ad oggetto la proposta di legge presentata dall’On. Curti insieme alla Capogruppo Braga ed è il primo di una serie di appuntamenti tematici che fino alla prossima estate si svolgeranno ...16 Codici Sconto G2A per risparmiare su CD Key e giochi. Con G2A Coupon di Aprile ricevi sconti su videogame Nintendo Switch, Ps5 e Xbox.