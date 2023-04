Nas, escrementi e blatte in mense ospedaliere: chiuse 7 cucine (Di mercoledì 5 aprile 2023) A seguito di un blitz dei Nas dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero della Salute, sono state sospese e chiuse alcune mense ospedaliere in diverse regioni italiane. L'operazione, in particolare, ha portato alla chiusura di 7 punti cucina a causa delle rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l'infestazione di insetti ed escrementi di roditori. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 aprile 2023) A seguito di un blitz dei Nas dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero della Salute, sono state sospese ealcunein diverse regioni italiane. L'operazione, in particolare, ha portato alla chiusura di 7 punti cucina a causa delle rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l'infestazione di insetti eddi roditori.

